З початку повномасштабної війни СБУ викрила 52 агенти РФ в Силах оборони
- У 2025 році військова контррозвідка СБУ ліквідувала три ворожі агентурні мережі.
- Які саме завдання ворога виконували агенти РФ, будучи військовослужбовцями Сил оборони.
- Спецоперації СБУ в тилу ворога і на лінії фронту.
З початку повномасштабної війни військова контррозвідка СБУ викрила 207 агентів спецслужб РФ. 52 з них були діючими військовослужбовцями. 44 зрадники вже засуджені до терміну від 12 до 15 років.
Агенти РФ в лавах Сил оборони: що з’ясувала контррозвідка
Так, наприклад, 15 років в’язниці отримав екс-командир підрозділу Сил спецоперацій ЗСУ, який зливав окупантам плани бойових операцій українських спецназівців в тилу ворога.
СБУ затримала агента восени 2024 року. У зрадника вилучено засоби конспіративного зв’язку з доказами його контактів з куратором – кадровим співробітником військової розвідки РФ (більш відомої як ГРУ).
– Загалом тільки в 2025 році військова контррозвідка СБУ ліквідувала три ворожі агентурні мережі, – йдеться в повідомленні.
Зокрема, в Запоріжжі в серпні цього року була викрита агентурна мережа російської спецслужби, до якої входив мобілізований і настоятель місцевого храму УПЦ (МП).
Зловмисники наводили російські авіабомби на локації Сил оборони і вербували нових кандидатів у ворожу осередок.
В Одеській області затримано відразу чотирьох агентів ФСБ разом з резидентом (старшим агентом) групи. Вони коригували повітряні атаки окупантів по складах зі зброєю, боєприпасами та амуніцією українських військ.
Також фігуранти розвідували геолокації підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ, щоб скорегувати ворожі удари в обхід вітчизняної ППО.
У Львівській області затримали 38-річну інформаторку, яка готувала координати для ракетно-дронових атак РФ по аеродромах з бойовими вертольотами ЗСУ
Крім цього, військова контррозвідка СБУ запобігла розкраданню понад 44 млрд грн в оборонній сфері.
Також з початку повномасштабної війни Департамент військової контррозвідки СБУ заблокував 114 схем ухилення від мобілізації та припинив 222 факти незаконного обігу зброї і не допустив її вивезення з району бойових дій.
Крім боротьби з агресором і його пособниками всередині нашої держави, військова контррозвідка Служби безпеки також проводить спецоперації в тилу ворога і бере участь у бойових діях безпосередньо на лінії фронту.
Зокрема, з початку повномасштабної війни співробітники ДВКР СБУ знищили на полі бою 219 російських танків, 358 бойових броньованих машин, 318 артилерійських систем і 73 засоби радіоелектронної боротьби.