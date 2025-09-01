З 1 вересня 2025 року більшість соціальних виплат на дітей, які прив’язані до прожиткового мінімуму, залишаються на попередньому рівні.

Соціальні виплати на дітей із 1 вересня

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами може змінитися у вересні, якщо Верховна Рада у другому читанні погодить законопроєкт №13532. Він передбачає збільшення одноразової виплати жінкам після народження дитини до 50 тис. грн. Наразі одноразова допомога становить 10,3 тис. грн, далі – по 860 грн протягом 36 місяців (загалом 41 280 грн).

До того ж, у разі погодження парламентом документа замовити набір речей для немовляти можна буде ще до народження – з 36-го тижня вагітності.

Зараз дивляться

Також передбачені і зміни у щомісячних виплатах. Вагітні жінки без страхового стажу протягом усієї вагітності зможуть отримувати по 7 тис. грн. Окрема допомога у такому ж розмірі надаватиметься одному з батьків, бабусі, дідусю чи опікуну, який доглядає дитину до року.

Допомога матерям-одиначкам у вересні:

діти до 6 років – 2 563 грн;

діти 6–18 років – 3 196 грн;

студенти 18–23 років (денна форма) – 3 028 грн.

Аліменти:

до 6 років – від 2 563 грн;

від 6 до 18 років – від 3 196 грн;

від 18 до 23 років (якщо дитина навчається) – 3 028 грн.

Максимум – до 10 прожиткових мінімумів:

до 6 років – 25 630 грн;

6–18 років – 31 960 грн.

Опікунські виплати:

до 6 років – 6 407,50 грн;

6–18 років – 7 990 грн.

Для дітей з інвалідністю:

до 6 років – 8 970,50 грн;

6–18 років – 11 186 грн.

Інші виплати:

багатодітні родини – 2 100 грн на кожну дитину;

діти ВПО – 3 000 грн (без змін).

Послуга “муніципальна няня” діє у вересні для таких категорій дітей:

до 3 років – діти ВПО;

до 6 років – ті, хто потребує додаткового догляду;

до 6 років – якщо один із батьків має інвалідність I–II групи;

до 6 років – у регіонах, де не працюють дитсадки (частини Запорізької, Донецької, Харківської, Херсонської, Сумської, Чернігівської обл.).

Відшкодування не перевищує 7 100 грн/міс за одну дитину.

Додаткова допомога

Окремо передбачена виплата 50 000 грн на кожну дитину, яка повертається з депортації, примусового переміщення або з окупованих територій. Вона не впливає на інші соціальні виплати чи субсидії.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.