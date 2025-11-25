Унаслідок масованої російської атаки 25 листопада у Києві тимчасово обмежили надання послуги теплопостачання. У низці районів столиці наразі немає опалення.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Атака на Київ 25 листопада: частина міста без опалення

Наразі подача тепла обмежена для споживачів Печерського й Голосіївського районів, а також частини будівель у Шевченківському, Солом’янському, Святошинському, Дарницькому та Дніпровському районах.

У КМДА наголосили, що комунальні служби ліквідовують наслідки атаки на Київ і в найкоротші терміни повернуть тепло в будинки.

Нагадаємо, що вночі 25 листопада РФ атакувала Київ дронами та балістикою. Внаслідок ворожого обстрілу у столиці загинуло 6 людей.

У Печерському районі безпілотник влучив у 22-поверховий житловий будинок, у Дніпровському – у дев’ятиповерхівку та гаражні приміщення.

У Дарницькому районі уламки впали на відкритій території приватного сектору. У Святошинському районі частково зруйновано нежитлове приміщення.

Джерело : КМДА

