У Києві обмежили теплопостачання після атаки: низка районів без опалення
Унаслідок масованої російської атаки 25 листопада у Києві тимчасово обмежили надання послуги теплопостачання. У низці районів столиці наразі немає опалення.
Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.
Атака на Київ 25 листопада: частина міста без опалення
Наразі подача тепла обмежена для споживачів Печерського й Голосіївського районів, а також частини будівель у Шевченківському, Солом’янському, Святошинському, Дарницькому та Дніпровському районах.
У КМДА наголосили, що комунальні служби ліквідовують наслідки атаки на Київ і в найкоротші терміни повернуть тепло в будинки.
Нагадаємо, що вночі 25 листопада РФ атакувала Київ дронами та балістикою. Внаслідок ворожого обстрілу у столиці загинуло 6 людей.
У Печерському районі безпілотник влучив у 22-поверховий житловий будинок, у Дніпровському – у дев’ятиповерхівку та гаражні приміщення.
У Дарницькому районі уламки впали на відкритій території приватного сектору. У Святошинському районі частково зруйновано нежитлове приміщення.