Вибухи в Білій Церкві на Київщині пролунали під час масової атаки на область дронами та ракетами

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник та ДСНС України.

Вибухи в Білій Церкві 25 листопада: що відомо

За попередніми даними унаслідок вибухів у Білій Церкві пошкоджено чотириповерховий будинок, ще чотири – зруйновано повністю.

Рятувальники евакуювали 46 людей.

Наразі відомо про одну постраждалу – це 14-річна дівчинка. У неї поранення спини.

Оперативні служби працюють на місці.

Для обігріву людей розгорнуто намети ДСНС та Товариства Червоного Хреста — населення отримує усю необхідну допомогу.

Також на місці працюють психологи ДСНС.

Нагадаємо, що у ніч проти 25 листопада ворог атакував Київ балістикою та дронами.

Унаслідок атаки на Київ загинули двоє людей, ще шестеро дістали поранень.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 371-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

