Вибухи в Білій Церкві: поранено 14-річну дівчинку, зруйновано будинки
Вибухи в Білій Церкві на Київщині пролунали під час масової атаки на область дронами та ракетами
Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник та ДСНС України.
Вибухи в Білій Церкві 25 листопада: що відомо
За попередніми даними унаслідок вибухів у Білій Церкві пошкоджено чотириповерховий будинок, ще чотири – зруйновано повністю.
Рятувальники евакуювали 46 людей.
Наразі відомо про одну постраждалу – це 14-річна дівчинка. У неї поранення спини.
Оперативні служби працюють на місці.
Для обігріву людей розгорнуто намети ДСНС та Товариства Червоного Хреста — населення отримує усю необхідну допомогу.
Також на місці працюють психологи ДСНС.
Нагадаємо, що у ніч проти 25 листопада ворог атакував Київ балістикою та дронами.
Унаслідок атаки на Київ загинули двоє людей, ще шестеро дістали поранень.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 371-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.