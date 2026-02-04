Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну саме сигнал повітряної тривоги сповіщає українців про можливу небезпеку.

На інтерактивній онлайн-карті повітряних тривог в Україні можна переглянути, де саме зараз є небезпека ракетного удару, а де ситуація спокійна.

Факти ICTV зібрали для вас усі доступні онлайн-карти повітряних тривог в Україні.

Карта повітряної тривоги – офіційна мапа

Карта – Повітряна тривога

На карті можна подивитися не тільки, в яких регіонах повітряна тривога, а й де є небезпека хімічного ураження. Можна перейти на темний або світлий режим. Якщо вона не підображається – дивіться за посиланням.

Умовні позначення:

Жовтим кольором позначено ділянки посиленої уваги.

позначено ділянки посиленої уваги. Зеленим кольором – хімічна небезпека.

– хімічна небезпека. Світло-рожевим – повітряна тривога у місті.

– повітряна тривога у місті. Темніший рожевий – тривога у громаді.

– тривога у громаді. Темно-рожевий – повітряна тривога в районі.

– повітряна тривога в районі. Червоний – тривога в області.

Також від розробників цієї онлайн-карти повітряних тривог доступний застосунок для Android та iOS, і Harmony OS, який сповіщає про повітряну тривогу в тому регіоні, який ви оберете в налаштуваннях.

Онлайн карта повітряних тривог України

Якщо карта не відображається, перейдіть за посиланням. Ця карта працює за інформацією з каналу Повітряна тривога в Telegram.

Карта оновлюється кожні 25 секунд. Також на сервісі можна переглянути час початку та тривалість повітряної тривоги в кожному регіоні.

Умовні позначення:

Червоний – повітряна тривога.

– повітряна тривога. Сірий (чи чорний) – немає тривоги.

– немає тривоги. Білий (чи світло-сірий) – немає інформації.

Мапа сирен України – онлайн

Ця карта повітряних тривог оновлюється кожні 15 секунд.

Умовні позначення:

Помаранчевий – повітряна тривога.

– повітряна тривога. Зелений – немає тривоги.

– немає тривоги. Сірий – немає інформації.

Карта повітряних тривог kopiyka.org

Це альтернативна незалежна карта, призначена для онлайн-перегляду тривоги в Україні.

Умовні позначення:

Сірий – немає тривоги.

– немає тривоги. Червоний – повітряна тривога.

– повітряна тривога. Білий – немає інформації.

На сервісі також можна увімкнути звукове сповіщення на конкретну область.

Полегшена версія карти https://kopiyka.org/s.

Як звучить сигнал повітряної тривоги

Повітряна тривога, яку ми чуємо щодня вже рік, це сигнал “Увага всім!”. Він сповіщає про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій загальнодержавного рівня (наприклад, техногенного чи воєнного характеру).

Види надзвичайних ситуацій різні, проте в наш час це зазвичай означає загрозу удару з неба. Сигнал повітряної тривоги лунає як завивання сирени, короткі або ж довгі гудки з промислових об’єктів.

