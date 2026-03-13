Пенсійний фонд України повідомив про розподіл чисельності пенсіонерів станом на 01 січня 2026 року.

Скільки пенсіонерів в Україні у 2026 році

Станом на початок 2026 року в Україні налічується 10,2 млн пенсіонерів, які отримують виплати від держави. Середня пенсія по країні становить близько 6 545 гривень, але цікаво, що 2,8 млн пенсіонерів продовжують працювати. Для них виплати в середньому ще вищі — близько 7 160 гривень.

Більшість пенсіонерів отримують виплати за віком — це майже три чверті всіх пенсій, або 72,8%. Ще 14,7% припадає на пенсії по інвалідності, близько 7% отримують гроші через втрату годувальника, а трохи більше 5% — за вислугу років. Соціальні пенсії та довічне утримання суддів становлять лише крихітну частку від усіх виплат.

Скільки в Україні пенсіонерів, можна дізнатися, подивившись на зображення:

За останній рік помітно зросли розміри пенсій, і це особливо видно у низькому та середньому сегменті. Пенсіонерів, які отримували менше 3 тисяч гривень, стало значно менше — їхня частка впала з майже чверті до всього 3,7%.

Натомість найбільш чисельною групою стала категорія з виплатами 3–4 тисячі гривень — тепер це майже третина всіх пенсіонерів.

Середні та високі пенсії теж зросли: від 5 до 10 тисяч гривень отримують майже 30% пенсіонерів, а кількість тих, хто отримує понад 10 тисяч, збільшилася з 12% до понад 15%.

З 1 березня 2026 мінімальний розмір підвищення пенсії — 100 грн.

