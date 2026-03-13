Пенсионный фонд Украины сообщил о распределении численности пенсионеров по состоянию на 1 января 2026 года.

По состоянию на начало 2026 года в Украине насчитывается 10,2 млн пенсионеров, которые получают выплаты от государства. Средняя пенсия по стране составляет около 6 545 гривен, но интересно, что 2,8 млн пенсионеров продолжают работать. Для них выплаты в среднем еще выше — около 7 160 гривен.

Большинство пенсионеров получают выплаты по возрасту — это почти три четверти всех пенсий, или 72,8%. Еще 14,7% приходится на пенсии по инвалидности, около 7% получают деньги из-за потери кормильца, а чуть более 5% — за выслугу лет. Социальные пенсии и пожизненное содержание судей составляют лишь крошечную долю от всех выплат.

За последний год заметно выросли размеры пенсий, и это особенно видно в низком и среднем сегменте. Пенсионеров, получавших менее 3 тысяч гривен, стало значительно меньше — их доля упала с почти четверти до всего 3,7%.

Зато самой многочисленной группой стала категория с выплатами 3–4 тысячи гривен — теперь это почти треть всех пенсионеров.

Средние и высокие пенсии тоже выросли: от 5 до 10 тысяч гривен получают почти 30% пенсионеров, а количество тех, кто получает более 10 тысяч, увеличилось с 12% до более 15%.

С 1 марта 2026 года минимальный размер повышения пенсии составляет 100 грн.

