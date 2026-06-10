Сьогодні Україну все частіше порівнюють із новим технологічним хабом на кшталт Кремнієвої долини. Такі оцінки звучать як від представників урядових структур США, так і від інвесторів та експертів оборонної й технологічної галузі.

В умовах війни в Україні сформувалася унікальна екосистема швидких інновацій, особливо у сфері безпілотників, оборонних технологій та програмного забезпечення.

Після 2022 року цей напрям став одним із найдинамічніших, адже з’явилося багато нових команд, які не просто створюють технології, а вже думають про вихід на міжнародний ринок і співпрацю з іноземними партнерами.

Зараз дивляться

Тож все більше міжнародних партнерів розглядають Україну як майданчик, де технології не лише створюються, а й одразу проходять реальне випробування та швидко вдосконалюються.

Разом із розвитком зростає і конкуренція. І тут постає ключове питання — як захистити свою розробку так, щоб її не могли просто повторити інші компанії. Саме для цього існує патентування.

Навіщо потрібен патент та чому це більше, ніж просто документ

Патентування це юридична процедура та інструмент, який дозволяє перетворити ідею або технологію на актив, тобто на щось, що має реальну грошову цінність.

Якщо говорити простою мовою, патент дає право контролювати свою розробку. Тож інші не можуть легально копіювати або використовувати її без дозволу. А компанія може або сама заробляти на технології, або продавати ліцензії, або залучати інвестиції, показуючи, що продукт захищений і безпечний для вкладень.

Без такого захисту ситуація зовсім інша, і навіть сильна технологія може швидко втратити свою цінність, тому що її легко відтворити.

Чому українського патенту недостатньо

Одна з найпоширеніших помилок стартапів полягає в тому, що вони думають, якщо є патент в Україні, значить цього достатньо. Насправді це не так.

Патент працює тільки в межах тієї країни, де він виданий. Тобто український патент не захищає розробку в Європі, США чи будь-якій іншій країні. А якщо компанія планує масштабування або співпрацю з міжнародними партнерами, це стає критичним фактором.

Тому ще до виходу на глобальний ринок варто продумати, де саме потрібен захист і як правильно вибудувати міжнародну стратегію патентування. Інакше можна втратити можливість отримати охорону в інших країнах просто через пропущені строки або неправильну послідовність дій.

Міжнародне патентування і система PCT

Сьогодні не існує такого поняття, як “єдиний світовий патент”, який би автоматично діяв у всіх країнах. Але існує система, яка суттєво спрощує процес міжнародного захисту — це PCT.

PCT (Patent Cooperation Treaty) — це міжнародна процедура, яка дозволяє подати одну заявку і тим самим отримати можливість у майбутньому оформити патент у понад 150 країнах.

Процес виглядає так:

Спочатку подається одна міжнародна заявка, яка проходить попередню експертизу і публікується.

Після цього компанія має час вирішити, в яких саме країнах вона хоче отримати повноцінний патент. Це дозволяє не поспішати і стратегічно підійти до вибору ринків.

Чому PCT — порятунок для стартапів

Для молодих компаній головна проблема — це ресурси. І фінансові, і часові. Саме тому PCT стала настільки популярною серед стартапів.

Ця система дає можливість відкласти дорогий етап національного патентування і виграти час — до приблизно двох із половиною років. За цей період компанія може знайти інвесторів, протестувати продукт на ринку, зрозуміти, які країни є пріоритетними, і вже тоді вкладати кошти у повноцінний захист.

Фактично це виглядає як “відстрочка рішення”, яка знімає фінансовий тиск і дозволяє стартапу дихати вільніше.

Чому інвестори звертають увагу на патенти

Для інвестора важливо не тільки те, наскільки цікава ідея, а й те, наскільки вона захищена. Якщо технологія не має жодного юридичного захисту, ризик занадто високий, адже її можуть скопіювати, і бізнес втратить свою унікальність.

Саме тому наявність поданої патентної заявки або вже отриманого патенту часто стає серйозною перевагою у переговорах. Це сигнал, що команда серйозно ставиться до свого продукту і думає про довгострокову перспективу.

Саме тому багато стартаперів звертаються до фахівців у сфері інтелектуальної власності, і тут важливу роль відіграє патентна компанія, яка допомагає правильно оформити права на технології та вибудувати стратегію їхнього захисту на міжнародному рівні.

Патентування — це процес, у якому важлива кожна деталь. Помилка в термінах подання, неправильний вибір країни або некоректний опис винаходу можуть призвести до того, що захист буде втрачено або значно ослаблений.

Тому компанії, які працюють зі складними технологіями, зазвичай залучають фахівців з інтелектуальної власності. Це допомагає не лише правильно оформити документи, а й вибудувати стратегію захисту так, щоб вона відповідала бізнес-цілям.

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