Щозими українські школи працюють у дуже важкому та нестабільному режимі. Батьки дедалі частіше переживають, що дитина пропустить чималу кількість матеріалу, якщо навчальний ритм знову буде збитий.

Що ускладнить навчання учнів узимку

Воєнні дії, повітряні тривоги, обстріли, проблеми зі світлом, опаленням і транспортом — через усе це діти, особливо взимку, пропускають багато матеріалу.

У таких умовах деякі школи вирішують перейти на дистанційний формат, інші — адаптувати розклад. У будь-якому із цих варіантів батькам варто заздалегідь дізнатися:

Зараз дивляться

чи є в школі укриття та генератор;

де публікуються оголошення про зміни в розкладі чи форматі занять;

як буде проходити онлайн-навчання, якщо школа перейде на цей формат;

як зв’язатися з учителями;

як школа допомагає учням опрацьовувати пропущені теми та готуватися до іспитів.

Чіткі відповіді на ці запитання скажуть про готовність школи до зими дуже багато. Якщо ж їх немає, багато батьків розмірковують про навчальний формат, де будь-які обставини враховані із самого початку.

Чи дає дистанційний формат відповіді на ці запитання

Ми запитали в представників найбільшої в Україні дистанційної школи Оптіма, чи зможе дистанційний формат бути ефективнішим для таких умов.

Серед переваг такого навчання, на яких наголосили в школі, є:

Повна цифровізація . Усі матеріали доступні на сучасній платформі.

. Усі матеріали доступні на сучасній платформі. Гнучкість . Дитина може займатися в будь-який комфортний час із будь-якої точки світу.

. Дитина може займатися в будь-який комфортний час із будь-якої точки світу. Зворотний зв’язок від учителя . Усі викладачі стабільно на зв’язку з кожною дитиною: допомагають, пояснюють, підтримують і мотивують.

. Усі викладачі стабільно на зв’язку з кожною дитиною: допомагають, пояснюють, підтримують і мотивують. Різноманітність навчальних програм. Можна вибирати серед багатьох опцій залежно від потреби дитини в увазі вчителя, навчального темпу й додаткових можливостей.

До речі, останніми роками Оптіма входить у десятку найкращих всеукраїнського рейтингу шкіл за результатами учнів на НМТ.

Кожному, хто хоче переконатися в ефективності подібного формату, школа дає безоплатний демодоступ до платформи на 14 днів.

Якщо дитина залишається у своїй школі, але через перерви в навчанні потребує додаткових матеріалів, в Оптімі рекомендують формат Слухач. Він дає доступ до навчальних матеріалів, з якими можна повторювати вивчене, розбиратися в складних темах і надолужувати пропущене в зручному темпі.

Повністю передбачити всі зимові труднощі неможливо. Проте завчасна підготовка школи та батьків допоможе зробити навчання дитини більш стабільним і системним. Як свідчить практика, це важливі елементи хорошого результату.

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