20 листопада, у Всесвітній день дитини, у Львові вдруге відбулася церемонія вручення національної відзнаки Родина для кожної дитини. Better Care Awards.

Цього року на участь подали 515 заявок із різних куточків країни — це на 40% більше, ніж торік. Серед 18 лауреатів і лауреаток — родини, громади, громадські організації та представники бізнесу, які щодня змінюють життя українських дітей на краще.

У Львові нагородили 18 лауреатів Better Care Awards 2026

Подія відбулася:

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під патронатом першої леді України Олени Зеленської;

за участі віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики — міністерки культури України Тетяни Бережної;

міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Дениса Улютіна;

голови Державної служби України у справах дітей Валентини Зозулі;

голови Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей Ірини Тулякової;

голови Представництва UNICEF в Україні Анн-Клер Дюфей;

заступниці голови Верховної Ради, народної депутатки Олени Кондратюк.

Премію започаткували у 2025 році, щоб відзначити тих, хто дарує дітям родину, підтримує сім’ї та запроваджує сучасні підходи до турботи про малечу.

Ці історії є важливою частиною реформи системи догляду та підтримки дітей, яку держава реалізує в межах Стратегії забезпечення права кожної дитини на зростання в сімейному оточенні.

— Я знаю, що це діяльність не заради нагород. Але наше дякую їм усе одно потрібне. І не лише їм — усім нам. Так ми демонструємо, що турбота про дітей для України — безумовна цінність, без поправки на важкі часи, — зазначила Олена Зеленська.

Серед нагороджених — мати-вихователька великої прийомної сім’ї з Харківської області Лариса Дрильчук. 18 років тому жінка прийняла у родину трьох рідних братів, а загалом виховала 12 дітей. Через російську окупацію сім’я змушена була евакуюватися, а пізніше дізналася, що їхній дім зруйновано. Сьогодні вони мешкають у новій, повністю облаштованій оселі, яку Фундація Олени Зеленської звела в межах проєкту Адреса дитинства.

— Коли ми змушені були залишити свій дім, я думала лише про одне: щоб усі діти були поруч. Для мене ця відзнака — символ сили кожного, хто прийняв дитину в родину і не відпускає її руку навіть тоді, коли дуже складно, — поділилася Лариса Дрильчук.

До переліку лауреатів 2026 року також увійшли громади, які допомагають сім’ям ще до виникнення загрози розлучення з дитиною, центри, що забезпечили доступну реабілітацію поруч із домом, а також бізнеси, які системно підтримують українські родини.

— Майбутнє України залежить від того, в яких умовах зростають наші діти, які цінності вони засвоюють і які можливості отримують. Тому захист прав дітей, підтримка родин і створення умов для повноцінного розвитку кожної дитини є ключовими пріоритетами гуманітарної політики.

Історії цьогорічних лауреатів демонструють, наскільки багато ми можемо зробити, об’єднуючи зусилля держави, громад, бізнесу та громадянського суспільства. Вдячна кожному, хто своєю щоденною роботою допомагає українським дітям зростати в любові, турботі й безпеці, — наголосила Тетяна Бережна.

Переможців визначили у чотирьох номінаціях:

Архітектори турботи — за лідерство у впровадженні реформи;

Сила родини — за підтримку сім’ї як найкращого середовища для дитини;

Амбасадори тепла — за розвиток сімейних форм виховання та усиновлення;

Голос змін — за суспільну адвокацію та підтримку реформи.

— Родина для кожної дитини. Better Care Awards — передусім про людей, лідерів і лідерок, які щодня беруть на себе відповідальність за дітей. Це родини, чий приклад надихає інших зробити перший крок. Це проєкти та ініціативи, завдяки яким у громадах з’являються рішення для кожної дитини: патронат, сімейні форми виховання, реабілітація для дитини поруч із домом, наставник для підлітка на шляху до самостійного життя. Саме так формуються сталі зміни, у центрі яких завжди залишається дитина, — підкреслила Ірина Тулякова.

Церемонію традиційно проводять 20 листопада — у Всесвітній день дитини, що покликаний нагадати про спільну відповідальність держави, громад, бізнесу та кожного громадянина за захист прав дітей.

— Права дітей втілюються в життя через конкретні рішення і дії: коли родини отримують підтримку, громади мають необхідні послуги, а діти можуть зростати в сімейному оточенні. ЮНІСЕФ радий підтримувати Україну у впровадженні цієї важливої реформи.

Сьогодні ми відзначаємо тих, хто вже перетворює ці принципи на реальні зміни для дітей. І важливо, щоб їхній приклад надихав дедалі більше людей долучатися і діяти — щоб кожна дитина могла реалізувати свої права, розвиватися і мати майбутнє, на яке вона заслуговує, — зазначила Анн-Клер Дюфей.

Ознайомитися з іменами та історіями всіх лауреатів можна на офіційному сайті. Методологічний супровід відбору номінантів забезпечила компанія KPMG в Україні.

Національна відзнака Родина для кожної дитини. Better Care Awards заснована у 2025 році як спільна ініціатива Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей, UNICEF, Фундації Олени Зеленської та Центру соціальних змін і поведінкової економіки за підтримки Європейського Союзу.

Партнерами цьогорічної церемонії стали бізнеси, які інвестують у підтримку родин із дітьми: Київстар, Lenovo, мережа АЗК WOG, благодійна організація BGV Charity Fund, ювелірний дім SOVA та сервіс Gift Mall. Інформаційну підтримку надали медіагрупа Starlight Media, видання Рубрика та Громадське радіо.

Фото: Better Care Award

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