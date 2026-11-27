Фен належить до побутових приладів із високою потужністю. Під час сушіння волосся він споживає більше електроенергії, ніж телевізор або комп’ютер. Проте працює цей пристрій зазвичай недовго. Тому загальні витрати залежать не лише від потужності, а й від тривалості використання.

На споживання також впливають модель фена, обраний режим нагрівання та швидкість повітряного потоку. Один прилад може висушити волосся за кілька хвилин, а іншому для цього знадобиться більше часу.

Скільки Ват бере фен для волосся під час звичайного сушіння та які витрати набігають за місяць, розбиралися Факти ICTV.

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Скільки електроенергії споживає фен за одну годину

Потужність побутових фенів залежить від моделі та призначення. Зазвичай вона становить від 1 200 до 2 000 Вт. Деякі професійні та потужніші моделі мають показники понад 2 000 Вт.

Щоб визначити витрати, потрібно враховувати потужність приладу та тривалість його роботи.

Наприклад:

фен потужністю 1 200 Вт за годину безперервної роботи споживає 1,2 кВт·год;

фен потужністю 1 500 Вт — 1,5 кВт·год;

фен потужністю 1 800 Вт — 1,8 кВт·год;

фен потужністю 2 000 Вт — 2 кВт·год;

фен потужністю 2 300 Вт — 2,3 кВт·год.

Однак зазвичай ніхто не сушить волосся цілу годину. Тому для побутового використання важливіше знати витрати за 5, 10 або 15 хвилин.

Наприклад, фен потужністю 2 000 Вт за 10 хвилин роботи використає приблизно 0,33 кВт·год. За 15 хвилин витрати сягнуть 0,5 кВт·год.

Це розрахунок за умови роботи на повній потужності. Якщо використовувати нижчу температуру або швидкість обдування, фактичне споживання зменшується.

Скільки електроенергії споживає фен для волосся за місяць

Місячні витрати залежать від того, скільки часу та як часто користуються приладом.

Для прикладу візьмемо фен потужністю 1 500 Вт. Якщо використовувати його щодня по 10 хвилин, за місяць він споживатиме приблизно 7,5 кВт·год. Якщо потужність приладу становить 2 000 Вт, за такого самого графіка витрати збільшаться до 10 кВт·год.

Розглянемо інші варіанти:

5 хвилин щодня — від 3,75 до 5 кВт·год на місяць для фена потужністю 1 500–2 000 Вт;

10 хвилин щодня — від 7,5 до 10 кВт·год;

15 хвилин щодня — від 11,25 до 15 кВт·год;

20 хвилин щодня — від 15 до 20 кВт·год.

Це орієнтовні розрахунки. Вони передбачають, що фен працює із заявленою потужністю протягом усього часу.

Є й цікаві результати практичних досліджень. Рада споживачів Гонконгу перевірила 13 моделей фенів. Потужність пристроїв становила від 1 000 до 2 300 Вт.

Фахівці порівнювали швидкість сушіння, температуру повітря та інші характеристики. Також вони розрахували витрати електроенергії за умови щоденного використання протягом 15 хвилин.

Для моделі з найбільшим виміряним споживанням результат становив приблизно 14,2 кВт·год за 30 днів. Фен із найменшим споживанням на 1 кВт за таких самих умов витрачав приблизно вдвічі менше електроенергії.

Дослідження показало ще одну важливу особливість. Найпотужніші моделі не обов’язково витрачають більше електроенергії на одне сушіння. Якщо фен швидше висушує волосся, час його роботи скорочується. Тому оцінювати потрібно не лише кількість ватів, а й ефективність приладу.

Скільки в середньому споживає фен

Орієнтовну картину фактичного використання побутового фена дає дослідження, опубліковане в науковому журналі Energies.

Дослідники вимірювали споживання побутових приладів у будинку сім’ї з двох осіб. Для цього використовували спеціальне обладнання, яке фіксувало показники щосекунди.

Під час спостереження фен працював приблизно 43 хвилини на тиждень. Середня потужність під час використання становила 1 263,77 Вт.

Якщо перерахувати ці показники, отримаємо приблизно 0,9 кВт·год на тиждень або близько 3,9 кВт·год на місяць.

Це результат спостереження за одним домогосподарством, проте він показує, що за помірного використання фен може витрачати значно менше електроенергії, ніж випливає з розрахунку безперервної роботи протягом години.

Від чого залежить витрата електроенергії фена

На фактичне споживання впливають кілька чинників:

Потужність приладу. Що вищий показник у ватах, то більше електроенергії фен може використати за однаковий час роботи.

Температура нагрівання. На високому температурному режимі прилад зазвичай споживає більше електроенергії, ніж на нижчому.

Швидкість повітряного потоку. Від цього параметра залежить, наскільки швидко фен висушує волосся.

Тривалість використання. Чим довше працює пристрій, тим більше електроенергії він витрачає.

Особливості конструкції. Різні моделі можуть мати неоднакову ефективність сушіння навіть за однакової заявленої потужності.

Щоб зменшити витрати, не обов’язково відмовлятися від фена. Достатньо не використовувати максимальну температуру без потреби та не тримати прилад увімкненим довше, ніж потрібно для сушіння.

Як самостійно порахувати споживання електроенергії фена

Для розрахунку потрібно знати потужність приладу та час його роботи. Скористатися можна простою формулою:

Потужність (Вт) × час роботи (год) ÷ 1 000 = споживання (кВт·год).

Наприклад, фен потужністю 1 800 Вт працює 10 хвилин щодня. Переводимо 10 хвилин у години та множимо на потужність приладу.

Отримуємо приблизно 0,3 кВт·год за одне сушіння. За 30 днів це становитиме 9 кВт·год.

Отже, фен потужністю 1 500–2 000 Вт за 10 хвилин щоденного використання споживає приблизно 7,5–10 кВт·год на місяць. Точний показник залежить від моделі, режиму роботи та тривалості сушіння.

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