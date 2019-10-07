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300 тонн відходів за два роки: як у Вишгороді випробували європейський метод утилізації

Українських підприємців зобов’яжуть переробляти чи утилізовувати сміття. Відповідний законопроект готовий, і його скоро внесуть на розгляд парламенту. Поки що йдеться про компанії, які виготовляють упаковки. За власний кошт вони матимуть встановлювати контейнери, а також вивозити сміття на сортувальні станції чи переробні заводи.

Така модель відповідального підприємництва вже давно діє у Європі. А два роки тому 5 великих компаній спробували реалізувати її у Вишгороді, там щороку продукують 12 тис. тонн відходів упаковки. І результат є – 35% непотребу тепер не захоронюють на полігонах, а переробляють.

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Півтора року жителі Вишгорода посортоване сміття викидають у спеціальні контейнери. Ці майданчики за власний кошт облаштували підприємці. 5 великих компаній, виробників упаковок, закупили 240 ємностей для відходів. Вони з власної кишені оплачують вивезення сміття.

Вишгород – поки єдине місто в Україні, де випробовують модель так званої розширеної відповідальності виробника. Компанії, які виготовляють коробки, пластикові пляшки, об’єднуються і беруть на себе всі витрати зі збирання та вивезення відходів.

Така модель діє у багатьох країнах Європи і її реально втілити в Україні. Це краще, ніж накладати на таких підприємців додатковий податок, адже так компанії бачать, куди йдуть їхні гроші.

У Вишгороді за 2 роки утилізували понад 300 тонн відходів упаковки. З міського бюджету на це не витратили ані копійки. Містові вдається ще й заощадити, адже менше сміття везуть на полігони.

Підприємці вивозитимуть сміття у рамках проекту ще 3 роки. За цей час планують переробляти понад половину відходів міста. І чекають, коли такий досвід перейме вся Україна.

Нагадаємо, у столиці встановили 2,5 тисячі спеціальних контейнерів. Окремо – для скла, паперу та пластику.

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