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Оплата проїзду – пляшками! Як у Римі привчають до сортування сміття

За проїзд у метро Рима жителі й туристи можуть розплатитися пластиковими пляшками. Новий експеримент від влади італійської столиці. Потрібно встановити додаток на мобільний телефон. Обрати позначку Переробка плюс подорож і здати пляшки у спеціальному автоматі.

За одну пляшку – отримуєш 5 центів. При чому не важливо маленька вона чи велика, і гроші одразу потрапляють на картку – місцевий проїздний. Але потрібно здати 30 пляшок, щоб оплатити собі один проїзд у громадському транспорті. Квиток коштує євро і 50 центів – приблизно 42 гривні. Можна один раз проїхати в підземці або ж протягом ста хвилин їздити автобусами.

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На станціях римської підземки вже можна помітити черги до автоматів з обміну пляшок. Рим став першою європейською столицею, у якій запустили такий інноваційний еко-проект. Адже через захаращеність сміттям на вулицях італійської столиці навіть поблизу історичних пам’яток інколи чути сморід.

Сортувальні машини поки встановили на трьох станціях метро італійської столиці. Уже наступного року проаналізують, наскільки ефективний такий спосіб переробки і чи поменшає сміття на вулицях. Тоді й вирішать, наскільки вигідно продовжувати обмінювати пластиковий непотріб на гроші.

До слова, Факти ICTV писали раніше про те, як сортують сміття у Тернополі.

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