600 людей, а решта – роботи. Amazon відкрив перший склад у Франції

Не припиняють вражати винаходи сучасного світу. Компанія інтернет-торгівлі Amazon відкрила склад у Франції – де працюють роботи. Вони підвозять товари людям: сортувальникам і пакувальникам. За задумом , це має не лише підвищити ефективність праці, але й покращити комфорт на робочому місці.

Склад має 152 тис. квадратних метрів – і всього 600 працівників.

Подія викликала суперечки – одні в захваті від автоматизації процесу, інші нарікають, що через це людям дістанеться замало робочих місць.

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Склад розмістили у передмісті Парижа, де високий рівень безробіття. Опоненти нарікають – краще б там було підприємство з більшою кількістю робочих місць. Адже нині на велетенському підприємстві працює лише 600 людей. Amazon протягом трьох років обіцяє збільшити цю кількість до тисячі. І обов’язково дбати про умови праці. Ті, кому вже пощастило потрапити на роботу, задоволені.

Підготовка до відкриття закладу тривала у доволі несприятливій ситуації. На початку вересня Франція оштрафувала Amazon на чотири млн євро – за порушення торговельного кодексу. А потім Париж запровадив для 26 цифрових гігантів із прибутком понад 750 млн особливий податок – три % від загального річного доходу, отриманого у Франції. Це принесе французькій скарбниці сотні мільйонів євро.

Факти ICTV раніше писали про те, що вартість компанії Amazon перевищила $1 трлн.

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