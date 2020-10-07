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7 тис. грн штрафу і тюрма. Як карають за підкуп на виборах в Україні

Чим ближче до виборів, тим частіше в Україні починають говорити про таку характерну річ, як підкуп, причому, йдеться як про нові технології, так і про ті, що добре себе зарекомендували. Тобто гроші і гречка.

На Київщині підкуп виборців йде через Telegram.

Інформацію знайшли активісти громадянської мережі Опора. За зміну прописки під вибори обіцяють 700 грн. За реєстрацію повним тезкою кандидата – до тисячі зелених.

Слідчі ледь встигають порушувати кримінальні провадження. До обласної поліції зі скаргами на кандидатів з початку вересня звернулись 270 разів.

Останній тренд – партії масово обіцяють страхування на випадок коронавірусу, ще роздають кандидатські яйця, дітям канцтовари із символікою кандидатів, а пенсіонерам кришки для консервації, прикрашені прізвищем кандидата.

Читайте: Місцеві вибори 2020 – останні новини

Та в Опорі попереджають: законодавство цьогоріч змінилось, а за підкуп можна сісти за ґрати на 6 років – як при тяжкому злочині. Тим, хто готовий віддати голос за подарунок, світить до двох років обмеження волі або штраф у понад 6 тис. грн.

Ольга Айвазовська каже: встановити, що людина змінила адресу за хабар – не складно.

Також легко вирахувати власників карток, які продають свій голос. Підкупом, хоч і непрямим, нині вважають і подаровані спиртне, тютюнові вироби чи продуктові набори. Єдине, на що закон закриє очі – це брендована продукція, ціна якої до 63,6 грн.

Місцеві вибори 2020 в Україні пройдуть 25 жовтня. Дату місцевих виборів встановили під час засідання у Верховній Раді 16 липня.

25 жовтня пройдуть місцеві вибори, зокрема, обиратимуть депутатів районних та сільських рад, а також селищних голів.

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