7 тыс. грн штрафа и тюрьма. Как наказывают за подкуп на выборах в Украине

Чем ближе к выборам, тем чаще в Украине начинают говорить про столь характерную вещь, как подкуп, причем, речь идет как о новых технологиях, так и о том, что хорошо себя зарекомендовало. То есть деньги и гречка.

На Киевщине подкуп избирателей идет через Telegram.

Информацию нашли активисты гражданской сети Опора. За смену прописки под выборы обещают 700 грн. За регистрацию полной тезки кандидата — до тысячи зеленых.

Следователи едва успевают возбуждать уголовные производства. В областной полиции с жалобами на кандидатов с начала сентября обратились 270 раз.

Последний тренд — партии массово обещают страхование на случай коронавируса, еще раздают кандидатские яйца, детям канцтовары с символикой кандидатов, а пенсионерам крышки для консервации, украшенные фамилией кандидата.

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В Опоре предупреждают: законодательство в этом году изменилось, а за подкуп можно сесть за решетку на 6 лет — как при тяжком преступлении. Тем, кто готов отдать голос за подарок, грозит до двух лет лишения свободы или штраф в более 6 тыс. грн.

Ольга Айвазовская говорит: установить, что человек изменил адрес за взятку — не сложно.

Также легко вычислить собственников карт, которые продают свой голос. Подкупом, хотя и косвенным, сейчас считают и подаренные спиртное, табачные изделия или продуктовые наборы. Единственное, на что закон закроет глаза — это брендированная продукция, цена которой до 63,6 грн.

Местные выборы 2020 в Украине пройдут 25 октября. Дату местных выборов в Украине установили во время заседания в Верховной Раде 16 июля.

25 октября пройдут местные выборы, в частности, будут выбрать депутатов районных и сельских советов, а также поселковых голов.