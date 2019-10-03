Акція протесту безстрокова. Чому люди перекрили трасу Р33

Проблемна дорога на Одещині. У Роздільнянському районі поблизу селища Кучурган місцеві жителі перекрили трасу державного значення Р33. Люди вимагають завершити ремонт аварійної ділянки, ремонт якої не проводився з 92 року.

Жителі Роздільнянського району вдруге за рік перекрили трасу, яка сполучає Одеську та Вінницьку області. Люди обурені, що тут ніяк не відремонтують 8 км шляху. На початку року дорога нагадувала мінне поле – всюди ями і розбитий асфальт. У березні почали капітальний ремонт, але відтоді проклали тільки один шар покриття.

Роботи зупинили, бо закінчилися гроші. Витратили 63 млн грн, тепер не вистачає ще 115 млн. Протестувальники обурені – якщо до зими не прокладуть основний шар, то навесні шлях знову перетвориться на руїни.

Дивіться: Бетонні дороги замість асфальтованих. Де будують нові траси в Україні

Гроші на ремонт доріг Одеської області мала виділити Верховна Рада, розподіливши залишки від реконструкції траси Одеса-Рені. Це майже 900 млн грн.

В облавтодорі сподіваються, що до зими таки вдасться завершити роботи.

Тим часом люди пропускають лише автомобілі швидкої допомоги, пожежників, шкільні автобуси та місцевих жителів. На трасі – постійно черга з машин.

Мітингувальники запевняють – акція протесту безстрокова. Планують тут стояти, доки їхні вимоги не виконають. Минулого разу дорогу перекривали 11 днів поспіль, тоді обласна влада пішла їм назустріч.

До слова, чи є штрафи та закони про шум на дорогах.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.