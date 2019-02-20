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Артилерія і ворожий снайпер: загострення на Луганщині

Гаряче на Попаснянському напрямку, що на Луганщині. Майже постійно російські окупанти гатять по Катеринівці з мінометів. Та загалом ворог застосовує широкий арсенал озброєння.

За минулу добу кремлівські найманці випустили по наших позиціях майже 400 снарядів ствольної артилерії калібру 122 мм та мін калібрів 120 і 82 мм. Українські захисники на Попаснянському напрямку кажуть: ворог неабияк активізувався за останній тиждень.

Щодня над українськими опорниками пролітають ворожі безпілотники. Поки тільки спостерігають, а не коригують вогонь. Іноді в бік позицій намагаються пройти і самі найманці.

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Окрім артилерії, почав працювати і ворожий снайпер.

Враховуючи той факт, що українські вояки чують переміщення техніки у противника, та й у доповідях спостерігачів часто йдеться про те, що російські окупанти тримають озброєння не в місцях відведення, а біля лінії розмежування, наші армійці очікують іще більшого загострення.

До слова, герої Небесної Сотні: події, що змінили історію.

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