СУ-25 завдав нищівного удару! Як проходять військові навчання на Приазов’ї

Одразу дві армії Російської федерації тренуються біля українського кордону. Кремль грає м’язами перед виборами президента. Однак об’єднані сили Росія не застане зненацька. Масштабні навчання провели сьогодні на Приазов’ї. Авіація, танки, бойові машини піхоти. Українські вояки відбивали атаку ворога та йшли у наступ.

Пара військових літаків СУ-25 під прикриттям фронтових винищувачів завдає нищівного удару резервам противника. Далі працює українська артилерія. Броньовані та протитанкові цілі ворога знищено.

Відтак наші підрозділи захоплюють стратегічно важливий рубіж, переходять до оборони та відбиття контратаки противника. Масштабні навчання на Приазов’ї тривають менше, ніж годину. Наші вояки блискавично завершують операцію.

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Кремль вкотре почав грати м’язами. Напередодні виборів президента накопичила поблизу українського кордону понад 150 тис. військових – одразу дві армії проводять великі навчання.

Також російські окупанти почали застосовувати на фронті ствольну артилерію. Однак об’єднані сили готові до будь-якого розвитку подій.

До слова, ЗСУ підняли системи ППО – навчання в зоні ООС.

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