Автохами у Дніпрі: чому водії, попри штрафи, продовжують порушувати ПДР

Інспектори з паркування у Дніпрі за кілька місяців склали тисячі адмінпротоколів та евакуювали понад 300 неправильно припаркованих авто. Проте докорінно ситуацію в місті це не змінило. Паркуються водії як хочуть і далі. Нарікають на нестачу парко-місць. Та найчастіше просто не хочуть витратити зайві 10 грн.

На тротуарах, між трамвайними коліями та навіть на газонах – ось так паркуються дніпровські водії. Автохамів не зупиняють ані знаки стоянка заборонена, ані люди, які не можуть пройти пішохідною зоною.

Вистачає автохамів і за межами центра міста. У дитячій лікарні, куди дітей привозять з усієї області, у середньому за добу в відділенні приймають 80 малюків. Однак довезти дітей швидкі просто не в змозірушників.

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На місто-мільйонник лише 105 денних стоянок та 276 нічних. Вартість залежно від місця – від 7 до 15 грн. Чиновники виправдовуються: ситуація контрольована, а проблем з паркінгами в місті взагалі немає.

Збільшувати кількість паркувальних місць все ж планують. Однак суттєво це ситуацію не змінить, адже додадуть всього кілька сотень. Тож роботи в інспекторів не поменшає.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Китаї штучний інтелект оштрафував банер за порушення ПДР.

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