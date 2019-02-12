Барбі 60 років! Як вона стала найпопулярнішою іграшкою

Уособлення краси і розуму, предмет захоплення і наслідування. Ось уже 60 років лялька Барбі робить життя дівчаток всього світу яскравішим і цікавішим, а ще – надихає їх сміливо висловлювати себе і не зупинятися ні перед чим. Втім, коли в далекому 59-му Рут Хендлер створила нову ляльку, вона й гадки не мала, наскільки грандіозним буде її винахід.

Спершу діти сприйняли Барбі насторожено. А критики переконували, що вона занадто сексуальна. На полицях тогочасних магазинів подібних ляльок не було, лише пупсики. Барбі ж була схожа на ідеал кожної дівчинки – струнка, доросла та красива. Це і стало секретом успіху. Барбі хотіли всі. Навіть в мусульманські країни ляльку ввозили контрабандою.

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Недосяжний ідеал Барбі штовхав дівчат і навіть дорослих жінок на дієти, пластичну хірургію і виснажливі тренуваннями.

Нині Барбі виповнилося 60 років, але вона анітрохи не постаріла. Лялька постійно змінювалася. З блондинки із блакитними очима вона перевтілилась в африканку, азіатку, латиноамериканку, мала всі можливі професії, приміряла образи знаменитостей.

Пройшло понад півстоліття, а Барбі й досі не дає спокою феміністкам, консерваторам, борцям за здоровий спосіб життя. На неї неодноразово подавали до суду. Однак, лялька Барбі й досі – мрія кожної дівчинки.

До слова, модна і без зморшок: 96-річна лялька Барбі надійшла у продаж.

Опубліковано Лютий, 12 в 11:39



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