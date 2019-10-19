Без інтернету, але як у бабусі: умови та ціни еко-хостелу на Одещині

Одесити Дмитро та Юрій придбали стару садибу в селі Концеба і вже через півроку зробили її новою туристичною точкою на мапі України. Напівзруйнована літня кухня перетворилася на футуристичний еко-хостел.

Тут немає ні інтернету, ні телевізора, а всі вигоди – надворі. Головною родзинкою є грубка-ракета.

Усередині будиночка все виготовлено власноруч. З кожним елементом хлопці багато експериментували.

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На території садиби найулюбленішим місцем відпочинку в туристів є традиційна українська хата-мазанка.

Аби дістатися до еко-хостелу, який стоїть на околиці села Концеба, треба кілька кілометрів проїхати ґрунтовою дорогою. Поруч річка та ліс, відпочивальники радо ловлять рибу чи збирають гриби та ягоди.

Дмитро та Юрій впевнені – такі проекти привертають увагу до українських сіл та популяризують відпочинок у тиші й гармонії. Ніч в еко-хостелі обійдеться від 150 грн за добу. Сезон тут починається в травні й закінчується з першими морозами.

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