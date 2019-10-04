У Києві відкрили мережу капсульних готелів: умови та ціни

У Києві відкрили мережу капсульних готелів. Такий формат підгледіли у японців. Втім, за стилем зробили справжній готель майбутнього.

Шафки для одягу футуристичні – відкрити їх можна відбитком пальця або своїм паролем. У середині кожної, для гостя зібраний пакунок з усім необхідним для перебування у капсульному готелі.

У готелі окремі кімнати для чоловіків і жінок, у кожній по 10 капсул. Вони 2 метри завдовжки і півтора завширшки. Капсульні готелі – не нова мода для туристів. Подібні хостели родом з Японії. Там такий вид ночівлі дуже популярний. Вважається, що людина може задовольнятися мінімальною кількістю простору.

Дивіться: Хочеш безкоштовно жити – відмовся від соцмереж: незвичайний готель у Швеції

У капсулі є дзеркало, зарядка USB, wifi, можна регулювати світло, подачу повітря, а ще змінювати колір підсвітки. А от їсти у капсулі – суворо заборонено. Також у правилах: жодних дітей чи тварин, і повна тиша: телефон має бути на беззвучному, а телевізор можна дивитися лише в навушниках.

Також до послуг постояльців – ресепшн, що працює цілодобово, роздільні жіночі та чоловічі душові кабіни, кухня, пральня і камера схову. Одна ніч в капсулі коштує не менше повноцінного номера в готелі – тисячу гривень. Та японець Хіроші, який приїхав сюди запевняє – у Токіо ціни в готелях такого формату ще вищі.

У нас капсульних готелів лише два – обидва у столиці. Втім, згодом мережу планують розширити, відкрити подібні готелі у Львові та Одесі. Й жартують, якщо Ілон Маск приїде до України – йому є де зупинитися.

До слова, у Буковелі відкрили льодовий готель.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.