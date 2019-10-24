Без кафе, магазинів і Duty free: чому в терміналі F у Борисполі немає зручностей
Уже півроку як відновив свою роботу термінал F аеропорту Бориспіль. Після ЄВРО-2012 та різкого спаду пасажиропотоку через окупацію Криму та війну на Донбасі, термінал законсервували. Та останнім часом міжнародні авіаперевезення б’ють рекорди, українці почали частіше літати за кордон, економіка пішла вгору і термінал перед літніми відпустками відновили. Запустили туди чартери, частину регулярних міжнародних рейсів та всіх лоукостерів.
Термінал зажив активним життям, щодня – тисячі пасажирів, сотні рейсів, та ні кафе, ні магазинів, ні Duty free. Елементарні зручності для пасажирів міжнародних рейсів відсутні, і зрозуміло, що це викликає шквал заслужених нарікань і критики.
Простоюють площі, не зайняті робочі місця, зрештою – не заробляються гроші – такі потрібні українській економіці. Під кафе і магазини можна віддати півтори тисячі квадратних метрів. Але самостійно шукати орендарів адміністрація летовища не має права – аеропорт Бориспіль повністю належить державі. Потрібен аукціон.
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На оренду в терміналі F нині претендують три фірми. Перша подалася на торги лише влітку, раніше охочих не було. Тому й конкурсу не було, – пояснюють у Фонді держмайна. Деякі потенційні гравці злякалися марудної бюрократичної тяганини.
Чиновники обіцяють провести конкурс у листопаді. Якщо встигнуть, то фудкорти та Duty free у бориспільському терміналі F з’являться до кінця року. А поки що пасажири обходяться без належного сервісу, а держава втрачає прибутки.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, що аеропорт Київ змінив правила та ввів новий тариф на паркування біля терміналу.