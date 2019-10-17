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Без косметики, смартфонів і батьків: як навчаються дівчата у ліцеї Богуна

Київський військовий ліцей Богуна вперше за свою 70-річну історію набрав взвод дівчат. З 32 претенденток з усієї України іспит склали 20. Тепер усі вони в однострої.

Ліцеїстки здобувають однакову освіту на рівні з хлопцями, живуть в окремій казармі та мріють стати професійними військовими. У них все чітко за розкладом і по-спартанськи, без смартфонів, косметики та батьків.

За деякими нормативами зі стрільби та зборки автоматів дівчата навіть випереджають хлопців.

Читайте: Не поступаються хлопцям! У військовий ліцей Богуна вперше набрали дівчат

Серед ліцеїсток – майбутні пілоти, розвідники та морячки. Але найбільше дівчаток мріють стати снайперами. Найважче для них було звикнути, що батьки далеко, і додому не потрапиш навіть у вихідні. Хто не з Києва – поїде до рідних аж на канікули. Для життя дівчатам відокремили казарму. А ще непросто тримати оборону від чоловічої уваги, хоча ліцеїстки поки справляються.

Керівництво ліцею ініціативі Міністерства оборони щодо залучення дівчат були здивовані, однак тепер бачать позитивний ефект, адже навіть хлопці, які дивляться на дівчат, підтягуються, аби не бути гіршими.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як українських школярів вчать стріляти і маскуватися.

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