Без культури сортування. Чому українські відходи вдвічі дорожчі за німецькі

Україні потрібне культурне ставлення до сміття. Досі в нашій державі не запровадили системи його сортування. Водночас підприємств із переробки вторвідходів більше ніж достатньо. Але вони змушені купувати сировину за кордоном, де вона якісно відсортована і вдвічі дешевша.

З вторсировини виробляють багато потрібних товарів. Зокрема, з одягу – основу під лінолеум, з органіки – біогаз, з пластику – іграшки, тару, труби, а з макулатури – туалетний папір та газети. Українське ж сміття все докупи везуть на полігони, де воно гниє й забруднює довкілля. Аби змінити ситуацію, влада хоче прописати в законі відповідальність виробника за відходи. Деталі у сюжеті Оксани Михайлової.

Нагадаємо, на Закарпатті п’ятий рік простоює сміттєпереробний завод, села потопають у непотребі.

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