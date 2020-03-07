Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна / Суспільство

Без культури сортування. Чому українські відходи вдвічі дорожчі за німецькі

Україні потрібне культурне ставлення до сміття. Досі в нашій державі не запровадили системи його сортування. Водночас підприємств із переробки вторвідходів більше ніж достатньо. Але вони змушені купувати сировину за кордоном, де вона якісно відсортована і вдвічі дешевша.

З вторсировини виробляють багато потрібних товарів. Зокрема, з одягу – основу під лінолеум, з органіки – біогаз, з пластику – іграшки, тару, труби, а з макулатури – туалетний папір та газети.  Українське ж сміття все докупи везуть на полігони, де воно гниє й забруднює довкілля. Аби змінити ситуацію, влада хоче прописати в законі відповідальність виробника за відходи. Деталі у сюжеті Оксани Михайлової.

Нагадаємо, на Закарпатті п’ятий рік простоює сміттєпереробний завод, села потопають у непотребі.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

На Закарпатті п’ятий рік простоює сміттєпереробний завод: села потопають у непотребі
На Закарпатті п’ятий рік простоює сміттєпереробний завод: села потопають у непотребі
Поширення коронавірусу: у Китаї через зупинку виробництва очистилося повітря
Поширення коронавірусу: у Китаї через зупинку виробництва очистилося повітря
Водопостачання Івано-Франківська під загрозою через вилив нафти у річку
Водопостачання Івано-Франківська під загрозою через вилив нафти у річку
Безпечний атом та відмова від кладовищ – яка екологічна ідея перемогла на модулі STEM is FEM
Безпечний атом та відмова від кладовищ – яка екологічна ідея перемогла на модулі STEM is FEM
Законопроект Про запобігання промислового забруднення: мета та корупційні зв’язки
Законопроект Про запобігання промислового забруднення: мета та корупційні зв’язки
Підприємства, що забруднюють навколишнє довкілля, зупинятимуть – рішення Кабміну
Підприємства, що забруднюють навколишнє довкілля, зупинятимуть – рішення Кабміну
Сергій Токарєв: На STEM is FEM виступлять міністр освіти і посол ФРН
Сергій Токарєв: На STEM is FEM виступлять міністр освіти і посол ФРН
Мільйон дерев за день. Як долучитися до акції Озеленення України
Мільйон дерев за день. Як долучитися до акції Озеленення України

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка