Без м’яса, молочки та більшості овочів: як працюють київські ринки після відкриття

Порожні прилавки та відсутність покупців – так розпочався перший день роботи столичних ринків. На одному з центральних поки не знайти м’яса, молочки та більшості овочів. Продають здебільшого фрукти, рибу та спеції.

Перед тим, як потрапити до прилавків, покупцям обов’язково міряють температуру. Не пустять без маски. Всі продовольчі місця відділені від зони покупців прозорою плівкою. Біля кожного продавця дезінфектори та одноразові рукавички. Кожні півтори години ринки миють.

Самі ж продавці мають маски, респіратори та рукавиці, які змінюють раз у дві години. Спілкування з покупцями – через захисну плівку.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Тернополі відмовилися відкривати продуктові ринки.

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