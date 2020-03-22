Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Бій у місті та противник серед мирних: військові навчання на Львівщині

На Львівщині завершилися командно-штабні навчання 24 бригади імені короля Данила. Військові відточували ведення бою в населеному пункті. Знищували умовного противника, який заховався поміж мирним населенням. Бій у місті – дуже важливий навчальний елемент, адже як показує досвід в районі операції Об’єднаних сил, часто лінія розмежування з противником пролягає в населених пунктах на близькій відстані до ворога.

Цього разу військові використовували спеціальну американську систему Miles. Яка точно відстежує усі помилки та успіхи бійців в умовному бою.

Колона бронетехніки висувається на бойові позиції. Військові намагаються зайти до умовного населеного пункту, де серед мирного населення причаївся противник. Основне завдання – знищити ворога без втрат особового складу і цивільних, звільнивши містечко.

Умовний бій військові ведуть із використанням американської системи імітації Miles. Це комплект лазерних випромінювачів і приймачів, які встановлюють на екіпіровці солдатів, а також техніці. Система зберігає всі дані – кількість влучань і промахів, що дозволяє скласти повну картину проведеного бою.

Паралельно за виконанням завдання стежать інструктори, які успішно пройшли підготовку за системою Орбітал.

Факти ICTV раніше писали про те, як проходить навчання у столичному Кадетському корпусі.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Ліквідувати загрозу. Як військових спецпризначенців навчають протидіяти тероризму
Ліквідувати загрозу. Як військових спецпризначенців навчають протидіяти тероризму
На Львівщині госпіталізували чоловіка з підозрою на коронавірус
На Львівщині госпіталізували чоловіка з підозрою на коронавірус
Львівобленерго відключив 17 вулиць Львова від світла
Львівобленерго відключив 17 вулиць Львова від світла
Убив дівчину і поранив чоловіка: на Львівщині розшукують озброєного зловмисника
Убив дівчину і поранив чоловіка: на Львівщині розшукують озброєного зловмисника
На Львівщині банда вимагала гроші у заробітчан
На Львівщині банда вимагала гроші у заробітчан
Розвідка та вогнева підготовка: військові навчання на Рівненському полігоні
Розвідка та вогнева підготовка: військові навчання на Рівненському полігоні
Розворот і перехід до активної оборони: навчання десанту на Донбасі
Розворот і перехід до активної оборони: навчання десанту на Донбасі
Стрільба на влучність: як танкісти на Донбасі вдосконалюють майстерність
Стрільба на влучність: як танкісти на Донбасі вдосконалюють майстерність

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка