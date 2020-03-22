Бій у місті та противник серед мирних: військові навчання на Львівщині

На Львівщині завершилися командно-штабні навчання 24 бригади імені короля Данила. Військові відточували ведення бою в населеному пункті. Знищували умовного противника, який заховався поміж мирним населенням. Бій у місті – дуже важливий навчальний елемент, адже як показує досвід в районі операції Об’єднаних сил, часто лінія розмежування з противником пролягає в населених пунктах на близькій відстані до ворога.

Цього разу військові використовували спеціальну американську систему Miles. Яка точно відстежує усі помилки та успіхи бійців в умовному бою.

Колона бронетехніки висувається на бойові позиції. Військові намагаються зайти до умовного населеного пункту, де серед мирного населення причаївся противник. Основне завдання – знищити ворога без втрат особового складу і цивільних, звільнивши містечко.

Умовний бій військові ведуть із використанням американської системи імітації Miles. Це комплект лазерних випромінювачів і приймачів, які встановлюють на екіпіровці солдатів, а також техніці. Система зберігає всі дані – кількість влучань і промахів, що дозволяє скласти повну картину проведеного бою.

Паралельно за виконанням завдання стежать інструктори, які успішно пройшли підготовку за системою Орбітал.

Факти ICTV раніше писали про те, як проходить навчання у столичному Кадетському корпусі.

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