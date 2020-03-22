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Факты / Видео / Украина

Бой в городе и противник среди мирных: военные учения на Львовщине

На Львовщине завершились командно-штабные учения 24 бригады имени короля Даниила. Военные оттачивали ведения боя в населенном пункте. Уничтожали условного противника, который спрятался между мирным населением. Бой в городе — очень важный учебный элемент, ведь как показывает опыт в районе операции Объединенных сил, часто линия разграничения с противником проходит в населенных пунктах на близком расстоянии к врагу.

На этот раз военные использовали специальную американскую систему Miles. Которая точно отслеживает все ошибки и успехи бойцов в условном бою.

Колонна бронетехники выдвигается на боевые позиции. Военные пытаются зайти к условному населенному пункту, где среди мирного населения притаился противник. Основная задача — уничтожить врага без потерь личного состава и гражданских, освободив городок.

Условный бой военные ведут с использованием американской системы имитации Miles. Это комплект лазерных излучателей и приемников, которые устанавливают на экипировке солдат, а также технике. Система сохраняет все данные — количество попаданий и промахов, что позволяет составить полную картину проведенного боя.

Параллельно за выполнением заданий следят инструкторы, которые успешно прошли подготовку по системе Орбитал.

Факты ICTV ранее писали о том, как проходит обучение в столичном Кадетском корпусе.

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