Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна / Суспільство

Посилена фізична підготовка. Як проходить навчання у столичному Кадетському корпусі

Напередодні столичний ліцей-інтернат №23 Кадетський корпус відсвяткував своє 60-річчя. Вчитися там нелегко, окрім звичайних предметів тут посилена фізична і військова підготовка, а також – суворий розпорядок дня. Юні кадети ще з малечку точно знають, що таке честь і дисципліна.

За історію існування навчального закладу там виросли цілі покоління захисників. До 2007 року в Україні не було школи, де б військової справи навчали з першого і до одинадцятого класу. Тож тодішню школу інтернат реформували в кадетський ліцей. Спершу набрали тільки один клас, а нині тут навчаються понад 700 кадетів і кадеток з Києва та області. Детальніше у сюжеті Катерини Рудешко.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали про те, як у Києві кадетів навчають військовій справі.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Магістратура в Гарварді чи Оксфорді. Проект Всесвітні студії оголошує набір
Освітній хаб міста Києва – це територія нових можливостей для кожного
Українці обирають навчання за кордоном: переваги та недоліки освіти
Мінцифри запустило безкоштовну платформу Цифрова освіта
Вчили бути скромними і не поступатись чоловікам: історія жіночої гімназії у Києві
Не вміють конвертувати валюту та множити: чому українські учні не знають математику
Безкоштовне дзюдо від копа. Як поліцейський навчає дітей бойових мистецтв
Миколаївський морський ліцей може повторити долю одеського коледжу

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка