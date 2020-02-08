Посилена фізична підготовка. Як проходить навчання у столичному Кадетському корпусі

Напередодні столичний ліцей-інтернат №23 Кадетський корпус відсвяткував своє 60-річчя. Вчитися там нелегко, окрім звичайних предметів тут посилена фізична і військова підготовка, а також – суворий розпорядок дня. Юні кадети ще з малечку точно знають, що таке честь і дисципліна.

За історію існування навчального закладу там виросли цілі покоління захисників. До 2007 року в Україні не було школи, де б військової справи навчали з першого і до одинадцятого класу. Тож тодішню школу інтернат реформували в кадетський ліцей. Спершу набрали тільки один клас, а нині тут навчаються понад 700 кадетів і кадеток з Києва та області. Детальніше у сюжеті Катерини Рудешко.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали про те, як у Києві кадетів навчають військовій справі.

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