Бізнес на крові: які банки продовжують фінансувати нафтовий та газовий ринок Росії

Радник Президента України Олег Устенко розповів про те, як найбільші банки досі заробляють кошти на російському газовому та нафтовому ринках.

Експерт про статтю-звернення до банків, які продовжують фінансування ринку РФ та їх реакцію на це.

Відверто кажучи, всеодно чи була реакція чи ні. Слова, які вони говорять завжди красиві і достойно виглядають. Вони говорять, що нас підтримують, що роблять усе можливе, для того, щоб ми перемогли. Якщо ви подивитесь, що відбувається з цими компаніями, то побачите, що вони фінансують, в першу чергу, торгівлю російською нафтою, що на наш погляд, є абсолютно неприпустимим для таких знаних компаній у світі. Вони фінансують не лише нафтовий бізнес РФ, а є ще й акціонерами в тих компаніях, які контролюються Кремлем.

Олег Устенко розповів про те, як можна змінити ситуацію та зупинити цю діяльність.

Перше — це заклик до совісті. Друге — якщо ти не можеш притягнути до відповідальності саму компанію за скоєння військових злочинів, ти можеш притягнути керівництво цих компаній. Третє — не слід забувати, що ці компанії працюють, як акціонерні товариства, і навряд чи акціонери давали мандат на знищення вартості цих компаній для тих топ-менеджерів, які найняті самими акціонерами. Очікую, що ми побачимо зміни у керівництві.

Експерт наголосив на інфляції в Україні та прокоментував, як встояти в цій “економічній війні”.

Інфляція в Україні 22%. Як я розумію, НБУ застосовує усі наявні механізми для того, що її знизити. Теж правда, що ми знаходимося у стані війни, а це означає, що можливості по додаткових соціальних виплатах більші ніж ті, які передбачені цим бюджетом, вони достатньо обмежені. Але президент поставив завдання для уряду, негайно розробити механізм підтримки для українського населення. Ми маємо очікувати зниження цін.

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