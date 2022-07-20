Бизнес в крови: какие банки продолжают финансировать нефтяной и газовый рынок России

Советник Президента Украины Олег Устенко рассказал о том, как крупнейшие банки до сих пор зарабатывают средства на российском газовом и нефтяном рынках.

Эксперт о статье-обращении к банкам, продолжающим финансирование рынка РФ и их реакции на это.

Откровенно говоря, все равно была ли реакция или нет. Слова, которые они говорят, всегда красивы и достойно выглядят. Они говорят, что нас поддерживают, что делают все возможное, чтобы мы победили. Если вы посмотрите, что происходит с этими компаниями, то увидите, что они финансируют, в первую очередь, торговлю российской нефтью, что, на наш взгляд, абсолютно недопустимо для таких известных компаний в мире. Они финансируют не только нефтяной бизнес РФ, но являются ещё и акционерами в тех компаниях, которые контролируются Кремлём.

Олег Устенко рассказал, как можно изменить ситуацию и остановить эту деятельность.

Первое – это призыв к совести. Второе – если ты не можешь привлечь к ответственности саму компанию за совершение военных преступлений, ты можешь привлечь руководство этих компаний. Третье — не следует забывать, что эти компании работают как акционерные общества и вряд ли акционеры давали мандат на уничтожение стоимости этих компаний для тех топ-менеджеров, которые наняты самими акционерами. Ожидаю, что мы увидим изменения в руководстве.

Эксперт отметил инфляцию в Украине и прокомментировал, как устоять в этой “экономической войне”.

Инфляция в Украине 22%. Как я понимаю, НБУ применяет все имеющиеся механизмы для того, чтобы ее снизить. Правда, что мы находимся в состоянии войны, а это значит, что возможности по дополнительным социальным выплатам больше, чем предусмотренные этим бюджетом, достаточно ограничены. Но президент поставил задачу для правительства, немедленно разработать механизм поддержки для украинского населения. Мы должны ожидать снижения цен.

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