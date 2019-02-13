Блаженніший: прем’єра стрічки про патріарха Йосифа Сліпого

Він боронив українських греко-католиків у найсуворіші роки червоного терору. 18 років відсидів у сталінських таборах – але не зламався. Був духовним лідером українців в еміграції. Ім’я Патріарха Йосифа Сліпого – відоме в усьому світі.

Глава УГКЦ  постійно і наполегливо доводив католицькому світу, що українська церква має право бути повноцінною і незалежною. Блаженніший Йосиф невтомно подорожував різними континентами і гуртував українців.

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Напередодні відбулася прем’єра стрічки Блаженніший про життя владики. Кінокартину знімали 4 роки. Фільм без закадрового тексту. Лише на архівних відео, фото та свідченнях очевидців.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чим відомий патріарх Філарет.

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