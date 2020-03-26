Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Нові випадки попри карантин і дезінфекцію. Як Україна протистоїть коронавірусу

В Україні вже 162 підтверджених випадків коронавірусу. За добу кількість інфікованих збільшилася на 43. Загалом, від початку спалаху Covid-19 один пацієнт одужав, померли – п’ятеро. Найбільше хворих на Буковині – 42, у Києві – 40.

П’ятий летальний випадок від коронавірусу стався на Івано-Франківщині. Це 65-річна жінка з приміського села. Три дні тому разом із чоловіком її госпіталізували з підозрою на Covid-19. Через добу жінки не стало, інфікування на коронавірус лабораторно підтвердили вже після смерті. Подробицы у сюжеті Ірини Цимбал та Христини Венгеляускайте.

Нагадаємо, доплат працівникам, які працюють дистанційно або на робочих місцях у період карантину, законодавством не передбачено.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Повернутись додому: історії українців, які застрягли за кордоном
Повернутись додому: історії українців, які застрягли за кордоном
Лікарі в умовах пандемії коронавірусу є кіборгами – Зеленський
Лікарі в умовах пандемії коронавірусу є кіборгами – Зеленський
Три людини вилікувалися від коронавірусу в Чернівецькій області
Три людини вилікувалися від коронавірусу в Чернівецькій області
Коронавірус живе на поверхні 5 днів – МОЗ
Коронавірус живе на поверхні 5 днів – МОЗ
Нова пошта організувала безконтактну доставку кур’єром – як це працює
Нова пошта організувала безконтактну доставку кур’єром – як це працює
Кордони України для всіх закриють 27 березня – Зеленський
Кордони України для всіх закриють 27 березня – Зеленський
10-річна дитина, жінки до 39 років: у Києві підтвердили ще 7 випадків Covid-19
10-річна дитина, жінки до 39 років: у Києві підтвердили ще 7 випадків Covid-19
Суми і Закарпатську область закрили на в’їзд: хто може потрапити в регіони
Суми і Закарпатську область закрили на в’їзд: хто може потрапити в регіони

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка