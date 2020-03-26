Нові випадки попри карантин і дезінфекцію. Як Україна протистоїть коронавірусу

В Україні вже 162 підтверджених випадків коронавірусу. За добу кількість інфікованих збільшилася на 43. Загалом, від початку спалаху Covid-19 один пацієнт одужав, померли – п’ятеро. Найбільше хворих на Буковині – 42, у Києві – 40.

П’ятий летальний випадок від коронавірусу стався на Івано-Франківщині. Це 65-річна жінка з приміського села. Три дні тому разом із чоловіком її госпіталізували з підозрою на Covid-19. Через добу жінки не стало, інфікування на коронавірус лабораторно підтвердили вже після смерті. Подробицы у сюжеті Ірини Цимбал та Христини Венгеляускайте.

Нагадаємо, доплат працівникам, які працюють дистанційно або на робочих місцях у період карантину, законодавством не передбачено.

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