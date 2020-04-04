Блокпости та комендантська година. На Буковині вводять додаткові карантинні заходи

На Буковині, де нині найбільше хворих, комендантська година. Поки що він триватиме до 6 квітня. Переміщення людей максимально обмежено. А від 3 квітня в’їзд та виїзд з області можливий лише через блокпости.

Тернопільщина, яка серед лідерів за кількістю інфікованих, також посилює заходи безпеки. Після заяв медиків із Монастириського району про неготовність протистояти коронавірусу, готовність області перевірив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко. А на Франківщині поліцейські контролюють земляків, які на обсервації після повернення із-за кордону. Від початку року на Прикарпаття повернулися 20 тис. заробітчан. Докладніше у сюжеті Марини Мазурак.

Нагадаємо, у МОЗ назвали дати піку захворюваності на Covid-19 в Україні.

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