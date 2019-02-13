Британець розтратив 10-мільйонний джек-пот і залишився на вулиці
Не з бруду в люди, а навпаки – такий різкий зигзаг зробила доля для британця Майкла Керролла.
У 2002 році, коли йому було 19 і він носив електронний браслет за п’яне хуліганство у громадському місці, хлопець зірвав джек-пот у національній лотереї – 10 млн. фунтів стерлінгів. Почалося солодке життя.
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Воно тривало 10 років. Стільки часу знадобилось хлопцю, щоб усе спустити. Наостанок за борги забрали ще й будинок та машину.
Нині він заробляє тим, що – розпилює колоди та постачає вугілля. Отримує по 10 фунтів за годину. При цьому Майкл запевняє – відколи знову почав працювати, почувається набагато щасливішим.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у США зірвали рекордний джек-пот.