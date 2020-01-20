Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна / Бізнес і фінанси

Будівництво елітних комплексів на узбережжі Одеси руйнує сусідні багатоповерхівки

В Одесі активно забудовують Чорноморське узбережжя. На схилах міста виростають фешенебельні житлові комплекси під прикриттям оздоровчих комплексів. Це порушує низку законодавчих норм Конституції України та головне – наражає жителів на небезпеку обвалів.

Зведення житлових комплексів – це величезне навантаження на приморські схили. Ґрунти не витримують і час від часу обвалюються, наражаючи на небезпеку людей. Та на це ніхто не зважає,  майже впритул до берега зводять три житлові комплекси, хоча закон забороняє будівництво помешкань на відстані менше ніж 100 метрів. Деталі в сюжеті Назара Бурхана.

Нагадаємо, в Одеській області виконувач обов’язків начальника Головного управління Державної податкової служби запропонував керівнику структурного підрозділу прокуратури цього ж регіону щомісячно давати хабар у розмірі $25 тис.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

В Одесі 2-річний хлопчик проковтнув капсулу з пральним гелем
В Одесі п’яний поліцейський на Opel збив двох пішоходів
В Одесі п’яний поліцейський протаранив шлагбаум та збив двох пішоходів
Головний податківець Одещини пропонував $25 тис. хабаря прокурору
В гуртожитку Одеси підірвали гранату – троє людей постраждали
В Одесі за новорічні ялинки дають цукерки (АДРЕСИ)
Українські міста перетворилися у кладовища ялинок
Як обрати легальну ялинку та не віддати гроші браконьєрам

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка