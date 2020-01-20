Будівництво елітних комплексів на узбережжі Одеси руйнує сусідні багатоповерхівки

В Одесі активно забудовують Чорноморське узбережжя. На схилах міста виростають фешенебельні житлові комплекси під прикриттям оздоровчих комплексів. Це порушує низку законодавчих норм Конституції України та головне – наражає жителів на небезпеку обвалів.

Зведення житлових комплексів – це величезне навантаження на приморські схили. Ґрунти не витримують і час від часу обвалюються, наражаючи на небезпеку людей. Та на це ніхто не зважає, майже впритул до берега зводять три житлові комплекси, хоча закон забороняє будівництво помешкань на відстані менше ніж 100 метрів. Деталі в сюжеті Назара Бурхана.

Нагадаємо, в Одеській області виконувач обов’язків начальника Головного управління Державної податкової служби запропонував керівнику структурного підрозділу прокуратури цього ж регіону щомісячно давати хабар у розмірі $25 тис.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.