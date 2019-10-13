Будсміття та пляшки з-під алкоголю: як виглядає шкільна їдальня на Дніпропетровщині

Другий рік у школі села Олександрівка на Дніпропетровщині немає власної їдальні та харчоблоку. Понад чотири сотні дітей мусять брати їжу з собою або купувати привозну, але 30 грн. за день не кожному по кишені. Та й є питання до якості. Торік були навіть випадки харчових отруєнь.

Годувати початкові класи має сільрада. Та бюджетних грошей вистачає лише на пільговиків, яких фінансує райрада. Решта лягає на плечі батьків.

Шкільна їдальня ж стоїть пусткою. Гори будівельного сміття та пляшки з-під алкоголю – так нині виглядає приміщення їдальні, харчоблоку й актової зали. Саме там у квітні почали роботи на загальну вартість 14 млн грн. За кілька місяців капітальний ремонт перервали, але підрядник встиг освоїти 4 млн.

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Замовник ремонту – Дніпровська райдержадміністрація. Саме на її балансі цей навчальний заклад. Чиновники пояснюють: ремонт довелося зупинити, тому що в процесі робіт виявили й інші проблеми, які не були враховані в проекті. Тож довелося його корегувати.

Ремонт продовжать вже із новим підрядником і за умов фінансування. Та буде це не раніше ніж за півтора-два місяці. Сам ремонт може тривати до кінця навчального року. Тим часом діти будуть змушені харчуватися всухом’ятку.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як у Черкасах замість реконструкції даху написали про нього в газеті.

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