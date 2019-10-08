Дірява стеля і підлога: через аварійну будівлю 200 учнів на Волині не ходять до школи

На Волині понад 200 школярів села Осівці вже тиждень не ходять до школи. Їх у старі приміщення, які ще 6 років тому визнані аварійними не пускають батьки.

Навчання там проходить у кількох корпусах у дві зміни, діти повертаються додому о 8-ій вечора. Там опалюють старими грубками, та в школі все одно холодно, а їжу дітям привозять із сусіднього села.

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Три роки тому завдяки наполегливості батьків у Осівці почали зводити нову сучасну школу. Вже цей навчальний рік мав початися там, та не сталося. Тому батьки тепер в школу дітей взагалі не пускають.

Дірява стеля, гнила підлога, через вікна свистять протяги – у таку школу знову змушені ходити 235 учнів села Осівці. Попри те, що 6 років тому три окремі приміщення закладу визнали аварійними і непридатними для навчання.

Нова триповерхова будівля коштувала 75 млн грн. В ній просторі класи, облаштовані кабінети, майстерні, а ще величезний харчоблок, актова зала та спортзал, якого діти ніколи не бачили.

Та чиновники просять зачекати ще кілька місяців, а поки – відпустити дітей до старої небезпечної школи.

Тим часом, школярі навчаються вдома, батьки налаштовані рішуче. Жодним обіцянкам вже не вірять. Кажуть, що доки нову школу не відкриють – дітей у аварійні приміщення не пустять.

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