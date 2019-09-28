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Ремонт на словах. У Черкасах замість реконструкції даху написали про нього в газеті

У Черкасах жителі багатоповерхівки десятками років чекають капітального ремонту покрівлі, верхні поверхи заливають дощі і тала вода. Про те, що ремонт даху компанія-управитель виконала, дізналися з Комунального вісника.

Дах у дірках і латках, за півстоліття капітального ремонту не бачив. Жителі будинку у Черкасах подекуди самі його накривають аби у квартири не затікали дощі і талий сніг.

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Від нового управителя чекали лагодження даху. У газеті Комунальний вісник той відзвітував, що покрівлю тут полагодили.

Керівник компанії управителя пояснює, що якість ремонту перевіряли фахівці-управлінці і їм все сподобалося. А дах полагодили лише над однією квартирою, бо саме її господар на той час подав заявку на ремонт. Кажуть, що інших скарг не було.

Люди самі повинні перевіряти якість робіт, кажуть у міськвиконкомі. А якщо є недоліки, вимагати від управителя їх усунення або звертатись зі скаргою до міської влади.

Управлінська компанія у Черкасах обслуговує 845 будинків. Але людей обурює, що цього договору вони не читали і хочуть бачити фінансові звіти, на що витрачають гроші, сплачені за квартплату.

Нагадаємо, у Харкові всього за три кілометри від центру розсипається двоповерхівка.

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