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Через послаблення карантину у Львові переповнені маршрутки

Львів’яни по півтори години стоять у черзі, аби мати можливість скористатися громадським транспортом. На зупинках люди шикуються у чергу, і лише ті хто живе на кінцевій – потрапляють в автобус. Комусь доводиться їхати на таксі чи іти пішки. Частина людей без масок, дехто з них не дотримується соціальної дистанції.

Львів – це одне з міст, де попри карантин продовжували курсувати маршрутки, тут можна перевозити лише сидячих пасажирів. Після послаблення карантину Львів знову скували затори. Побоюючись спізнитись на роботу, люди нехтуючи карантинними правилами, пхаються в автобус. Про безпеку мали б подумати чиновники, адже Львів посідає перше місце за кількістю підтверджених ПЛР-тестів в області. За минулу добу було виявлено 38 нових хворих на коронавірус. Докладніше у сюжеті Мирослави Прокопюк.

Нагадаємо, у Житомирі з 22 травня відновлять пільговий проїзд у громадському транспорті, але з часовими обмеженнями. Таке рішення ухвалили на засіданні виконавчий комітет Житомирської міської ради.

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