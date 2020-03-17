Черги кур’єрів та персонал у відпустках: робота ресторанів та кафе під час карантину

Від 17 березня заклади громадського харчування на замку. Але щоб не втратити клієнтів, кав’ярні та ресторани можуть перейти на дистанційний режим роботи. Тобто, ви замовляєте страву – вам готують – ви приходите і забираєте. Або вам доставляють додому.

У найбільшій мережі закладів швидкого харчування, попри карантин, замовлень не бракує. І хоч усередині посидіти не вдасться – сервіс для водіїв працює. Біля експрес-віконець тепер черги кур’єрів

Докладніше дивіться у сюжеті Костянтина Мельникова.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як проходить карантин у Києві.

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