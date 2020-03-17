Крамниці та ринки відчинені – як проходить карантин у Києві
Торговельні центри відчинені, на вході охорона пропонує продезинфікувати руки, представники роз’яснюють – діють за правилами. Працюють супермаркет, кілька магазинів із господарськими товарами та аптека.
Насправді відчинених крамниць набагато більше, до них необмежений доступ клієнтів, купити можна і мобільний телефон, і ювелірні вироби. Підприємці зобов’язують своїх підлеглих продовжувати торгівлю та виправдовуються тим, що чекають роз’яснень від посадовців.
Попри загрозу коронавірусу і карантин, стихійна торгівля процвітає. Причому, і продавці, і покупці тут найчастіше саме із групи ризику – ті, кому за 60.
Кажуть, пенсії не вистачає, тому готові наражати себе на небезпеку. Торгують товарами не першої потреби – одяг, білизна, рушники.
У Держпродспоживслужбі пояснили, працювати зможуть продуктові ринки. Відчинені продуктові магазини, аптеки і заправки. Метро ще працює, але сьогодні о 23.00 підземка зупиниться.
Факти ICTV раніше писали про те, що не працює у Києві через карантин.