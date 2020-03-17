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Крамниці та ринки відчинені – як проходить карантин у Києві

Торговельні центри відчинені, на вході охорона пропонує продезинфікувати руки, представники роз’яснюють – діють за правилами. Працюють супермаркет, кілька магазинів із господарськими товарами та аптека.

Насправді відчинених крамниць набагато більше, до них необмежений доступ клієнтів, купити можна і мобільний телефон, і ювелірні вироби. Підприємці зобов’язують своїх підлеглих продовжувати торгівлю та виправдовуються тим, що чекають роз’яснень від посадовців.

Попри загрозу коронавірусу і карантин, стихійна торгівля процвітає. Причому, і продавці, і покупці тут найчастіше саме із групи ризику – ті, кому за 60.

Кажуть, пенсії не вистачає, тому готові наражати себе на небезпеку. Торгують товарами не першої потреби – одяг, білизна, рушники.

У Держпродспоживслужбі пояснили, працювати зможуть продуктові ринки. Відчинені продуктові магазини, аптеки і заправки. Метро ще працює, але сьогодні о 23.00 підземка зупиниться.

Факти ICTV раніше писали про те, що не працює у Києві через карантин.

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