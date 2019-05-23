Черкаські активісти розробили мобільний додаток, де позначені всі міські вибоїни

У Черкасах активісти розробили мобільний додаток – де вказані всі дороги міста і всі вибоїни на них. Автор ідеї переконаний – цей додаток допоможе, насамперед, контролювати якість ремонту доріг і розуміти, куди пішли гроші місцевого бюджету.

Громадський контроль за ремонтом доріг і його якістю запровадили ентузіасти у Черкасах. Громадська організація разом з журналістами та волонтерами розробили мобільний додаток Чиї ями. Його спеціально для містян на грантові гроші розробила громадська організація спільно зі ЗМІ та PR-агенцією. Всі дороги міста в ньому нанесені на карту і кожен, хто ними користується, може завантажити фото і позначити вибоїни. Так громада оцінює роботу підрядників і складає їхній рейтинг.

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Передусім, це громадський контроль за якістю ремонту доріг за гроші місцевого бюджету, каже автор цієї ідеї, журналіст Сергій Стасько. Часто підрядник дає гарантію десять років на ремонт, але вже після першої ж зими з’являються ями. Завдяки мобільному додатку містяни дадуть оцінку такому підрядникові, а влада думатиме добре перед тим, як допускати такого до наступного тендера.

Влада з ініціаторами проекту підписала меморандум, але чи враховує результати рейтингового голосування громади за підрядників, не відомо.

Цьогоріч на ремонт доріг у Черкасах витратять понад 300 млн грн. 77 – на поточний і 245 – на капітальний. За них мають відремонтувати і скласти проект 18 вулиць. Жителі Черкас пильно стежитимуть за якістю, а додаток допоможе.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що на Черкащині тижнева злива знищила дорогу.

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