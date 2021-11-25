Червоні туфлі на площі: українці долучилися до акції 16 днів проти насилля

25 листопада в усьому світі стартувала кампанія 16 днів проти насильства. Ця ініціатива проводиться щороку, щоб привернути увагу суспільства до насильства в сім’ях, жорсткого поводження з дітьми та захисту прав жінок.

У світі проводять різноманітні флешмоби та акції, до яких долучилися й в Україні.

На Донеччині активісти вийшли з помаранчевими парасолями. А на Черкащині жінки на центральну площу принесли червоні туфлі.

Озброївшись такими аксесуарами гардеробу, вони вийшли на центральні вулиці міст, щоб привернути увагу суспільства до гендерної нерівності та домашнього насильства, а також закликати боротися з такими явищами.

– Це знищує почуття внутрішньої гідності жінки, внутрішнє почуття гідності будь-якої людини. Та з цим потрібно боротися. Тому що проблема є доволі частою та замовчаною, я б навіть сказала, – розповіла Олександра Лунгу, курсантка 306 взводу Донецького державного університету внутрішніх справ.

Під час пандемії проблема насильства в Україні загострилася. Віддалена робота, дистанційне навчання та економічні негаразди спровокували нову хвилю таких злочинів. Жінки потерпають від фізичного, морального та економічного насильства.

– За десять місяців цього року поліція отримала понад 267 тис. заяв і повідомлень про вчинення домашнього насильства. Це на 53 % більше, ніж минулого року за 10 місяців, – розповіла Катерина Павліченко, заступниця міністра внутрішніх справ України.

Часто образи та стусани залишаються за зачиненими дверима. Хтось боїться втратити чоловіка, а хтось переймається, аби дитина не росла без батька. Але про жорстоке поводження не варто мовчати і шукати виправдання агресору, переконують активісти.

За неофіційними даними, в середньому щорок в Україні жертвами насильства стають 1 млн жінок, а 3 млн дітей – свідками.

З 25 листопада в Україні запрацює спеціальний мобільний застосунок, завдяки якому одним кліком жертва зможе швидко викликати на допомогу поліцію. А цього літа депутати посилили відповідальність за домашнє насильство. За це тепер можна сісти за ґрати на два роки.

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