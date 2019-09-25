Чому Антимонопольний комітет працює до 2-ї ночі і як змінять його роботу

До держави у смартфоні далеко не лише вітчизняним РАГСам, але й Антимонопольному комітету України. У головному управлінні у Києві розглядають скарги щодо закупівель через ProZorro. Звернення надходять з усієї України, а це до сотні в день. А розглядають їх лише троє державних уповноважених. Скаржники кажуть, робота комітету неорганізована. Аби почути рішення, у чергах люди проводять по 3-4 дні з 10 ранку і до глибокої ночі.

Вісім годин вечора, а в Антимонопольному комітеті аншлаг. Від ранку в коридорах тупцюють люди, які оскаржують результати закупівель через ProZorro.

Ірина – юрист, представляє інтереси одного з учасників торгів. Поки почула рішення у своїй справі – у будівлі АМКУ прожила 3 дні.

Ірині ще пощастило, адже деякі представники в Антимонопольному комітеті ночують – справи тут слухають і о першій, і о другій ночі. Розгляд можуть зненацька перенести на інший день. Результати торгів тут оскаржують не лише кияни, а представники з усієї України.

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А ще наполягають на електронній черзі до органу оскарження, а також на прямій трансляції засідань для регіонів. В АМК погоджуються, проблема справді є. Бо зросла кількість скарг. Цьогоріч їх уже 7 тис., а 5 років тому було лише 900. Щодня надходить до сотні звернень, а працівників у комітеті бракує. Рішення ухвалює одна колегія. Відповідно до закону – це троє державних уповноважених.

У комітеті прогнозують: ситуація зміниться, коли запрацює новий закон про публічні закупівлі. За нього в четвер проголосували 292 нардепи. В документі зменшили терміни розгляду скарги до 10 днів, замість 15. Аби уникнути нових, ще більших черг, проситимуть Кабмін збільшити їм кількість працівників.

До слова, перезавантаження АМКУ і НКРЕКП: якими будуть перші кроки Зеленського.

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