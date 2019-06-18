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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Кількість дозволів на концентрацію бізнесів скоротилася вдвічі – глава АМКУ

Найбільш часто бізнес стикається з АМКУ саме щодо контролю економічної концентрації – коли великі або середні компанії передають активи.

Юрій Терентьєв

Якщо частка на відповідних ринках цих компаній є суттєвою, то вони повинні звертатися за дозволом в Антимонопольний комітет.

При цьому, згідно з даними глави Антимонопольного комітету України Юрія Терентьєва, кількість дозволів на концентрацію бізнесів скоротилася вдвічі.

– Ми змінили порогові показники. Кількість дозволів на концентрацію, яку Антимонопольний комітет видавав ще у 2014-2015 роках, була вищою, ніж тисяча. Зараз їхня кількість зменшилася майже в два рази, – заявив Терентьєв.

За його словами, уникнути корупційних проявів і зменшити кількість видаваних дозволів вдалося, крім зниження порога кількості дозволів, цілою низкою інших кроків.

– Ми ввели інститути офіційних консультацій. Ми створили відкриту, публічну гарячу лінію, де кожен заявник може звертатися у департамент концентрації і, відповідно, може контролювати хід цих звернень. А також безліч інших маленьких, але істотних поліпшень, які в сукупності роблять цей процес прозорим і передбачуваним, – розповів глава АМКУ.

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При цьому, головними факторами, які зменшують корупційні ризики, Терентьєв назвав прозорість і системність.

– Коли у кожному сектору ми оцінюємо поточний стан ситуації з конкуренцією, поточний стан проблем, ми публічно заявляємо про те, що ці проблеми є.

Потім по основній проблематиці починаються розслідування або інші дії щодо адвокатування конкуренції. Відповідно, ця прозорість і постійний діалог з бізнес-колами, з інститутами громадянського суспільства фактично і є головним фактором, – сказав глава АМКУ.

Нагадаємо, Терентьєв говорив про те, що АМКУ впроваджує світові стандарти забезпечення прав суб’єктів розслідування.

Фото: Юрій Терентьєв

Джерело: 112 Україна

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