Чому в Україні переселенців-пенсіонерів позбавляють грошей

Переселенців-пенсіонерів можуть безпідставно позбавляти грошей – така ситуація на сьогодні склалася з виплатами тим літнім людям, котрі тікали вглиб України від російської агресії. Вони – а це сотні тисяч людей – самі про це розповідають і шукають захисту та правди.

У фондах, які допомагають цим людям, запевняють: держава створювала такі схеми навмисне, щоб зекономити гроші у вічно дірявому пенсійному фонді, щоправда, як наслідок, така політика може вилитися у ще більшу діру.

Ольга Політова – колишня полонена з донецькою пропискою. У Києві мешкає в однокімнатній квартирі подруги. Жінка пережила дворічні катування в так званій ДНР за допомогу нашим військовим. Україна домоглась її повернення і запропонувала помешкання на Донеччині, однак жити там було нереально – не було світла, стеля була аварійною після дощів.

Пенсію Ольга оформила майже без проблем, та вона знає, що для переселенців це – нелегке завдання. Люди тікали без документів, які вимагає пенсійний фонд, тому багатьом доводиться роками сидіти без грошей. Для оформлення пенсії необхідна й довідка переселенця, а ще держава ретельно перевіряє таких громадян.

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В організації, яка допомагає переселенцям, кажуть: людям регулярно скасовують пенсії, а борги не повертають. Найбільш уразливі ті, хто після виходу на пенсію ідуть на фронт або планують переїхати в інше місто в Україні.

У пенсійному фонді на запит Фактів ICTV обмежилися письмовою довідкою про кількість переселенців-пенсіонерів. Їх майже 613 тис. Те саме зробили і в Мінсоцполітики, зазначивши, що дефіцит пенсійного фонду торік становив 35,5 млрд грн.

Проект бюджету на наступний рік парламент лише опрацьовує, а Кабмін тільки виписує майбутні стратегії на тлі обіцянок президента пом’якшити ставлення до українців, які постраждали від війни. Тим часом переселенці дедалі менше вірять, що держава про них піклується.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як переселенцю отримати житло в Україні.

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