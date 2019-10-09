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Факти / Україна

Скільки переселенців збираються повернутися на Донбас після закінчення війни – опитування

Скільки переселенців збираються повернутися додому після закінчення військових дій, що є найголовнішою проблемою для ВПО і як оцінюють своє фінансове становище – далі у матеріалі.

Скільки переселенців збираються повернутися на Донбас після закінчення війни – опитування

22% переселенців після закінчення війни на Донбасі планують повернутися додому, ще 21% допускають таку можливість у майбутньому, а 36% – не мають наміру повертатися.

Згідно зі звітом, ще 1% респондентів мають намір повернутися найближчим часом, 19% – не визначилися з відповіддю, 1% – не відповіли на питання.

Про це йдеться у звіті Національної моніторингової системи про соціально-економічні характеристики ВПО, їх домогосподарств, а також про виклики, з якими вони стикаються.

46% переселенців їздять час від часу на непідконтрольні Україні території.

Серед причин вони називають:

  • відвідування та утримання житла (74%),
  • відвідування друзів чи сім’ї (52%),
  • перевезення майна (21%),
  • особливі події, такі як весілля і похорон (10%),
  • дослідження можливості повернення (4%),
  • операції з майном – продаж, оренда (3%),
  • інше (1%),
  • не відповіли на питання 1%.

Серед причин відмовитися від відвідування рідних країв переселенці назвали небезпеку для життя (47%), відсутність необхідності (33%), відсутність фінансових можливостей (23%), здоров’я (16%), політичні мотиви (17%), відсутність на тих територіях майна, друзів або родичів (9%), інше (2%), а 5% – не відповіли на питання.

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Головною проблемою переселенці вважають відсутність власного житла (41%). Серед проблем також назвали оплату комунальних послуг (10%), умови проживання (8%), оплату оренди житла (7%), відсутність можливості повернутися у місце свого постійного проживання, безробіття і доступ до ліків (по 3%), доступ до медичних послуг (2%).

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На питання про оцінку фінансового положення, 45% респондентів відповіли, що грошей вистачає на харчування, необхідний одяг, взуття та базові потреби; 33% – тільки на харчування, 10% – змушені економити навіть на харчуванні, 11% – на базові та інші потреби, а також є заощадження, а 1% не відповіли на питання.

Станом на червень 2019 року частка зайнятих переселенців становить 46%.

Моніторинг проводився Міжнародною організацією міграції у квітні-червні 2019 року в усіх підконтрольних областях України. Зокрема, 4 073 переселенців було опитано під час телефонної розмови, 2 401 – методом особистого інтерв’ю. Крім того, у травні 2019 року методом особистого інтерв’ю було опитано 1 255 о сіб, які перетинають лінію розмежування.

До речі, Факти ICTV писали, як переселенці можуть отримати соціальне житло, хто має на це право і як діяти.

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