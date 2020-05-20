Чорній пантері 50: історія успіху Наомі Кемпбелл

Наомі Кемпбелл – перша чорношкіра дівчина, яка з’явилася на обкладинках французького і англійського журналу Vogue. Красуня також славиться норовливою вдачею та бурхливим особистим життям. В свої майже 50 вона досі з’являється на обкладинках глянців, та попри це багато сил віддає доброчинності і мріє про дітей.

Наомі Кемпбелл зовсім не така проста, як здається. З одного боку чорна пантера прославилася своєю норовливістю і конфліктами. Вона кидала в покоївку телефон, влаштовувала скандали в телеефірі і на борту літака, але водночас активно займається благодійністю, а сам Нельсон Мандела назвав її своєю почесною онукою за підтримку ідей Африканського національного конгресу. Докладніше у сюжеті Катерини Рудешко.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали про те, як Наомі Кемпбелл знялася у відвертій фотосесії, на якій повністю оголилася для рекламної кампанії відомого бренду Vivienne Westwood.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.